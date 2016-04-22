В Россию едет обновленная Toyota Prius с пятью звездами “на борту”

В скором времени, как ожидается, в Российской Федерации начнутся продажи Toyota Prius нового поколения.

Эта модель приедет в Россию уже с солидной репутацией - она с отличными результатами прошла тестирование, организованной всемирно признанной Европейской организацией Euro NCAP. По результатам теста японский гибридный автомобиль получил высшую оценку в пять звезд.

На этот раз, по информации СМИ, Euro NCAP провела краш-тест по новым правилам. Теперь при тестировании была учтена работа системы автоматического экстренного торможения. В частности, новая методика краш-теста заключается в том, что автомобиль, разогнавшийся до скорости 40 км/ч, обязан обнаружить манекена на дороге, после чего он должен либо остановиться, либо постараться снизить скорость по максимуму.

По результатам тестирования уровень защиты взрослых пассажиров на борту гибридного "японца" оценили в 92%, а для детей в салоне машины этот показатель составил также вполне приличные 82%. Безопасность пешеходов в случае попадания под колеса Prius оценили в 77%.

Система экстренного торможения, реализованная в "Приусе", получила наивысший балл в показателях эффективности. Результат теста подтвердил, что "гибрид" от Toyota является одним из самых безопасных автомобилей в своем классе.

Несомненно, все это положительно отразится на продажах "Приуса" во всем мире, включая Россию. Хотя россиян, возможно, напугает ощутимая дороговизна техобслуживания Тойота.

Напомним, новое поколение Prius дебютировало в сентябре 2015 года, чуть позже производитель объявил о возможности оснащения автомобиля системой полного привода.

Силовая установка "Приуса" включает в себя 97-сильный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра и электрический мотор, развивающий 73 лошадиной силы. В комбинированном режиме новый автомобиль расходует на 18% меньше топлива, чем его предшественник.

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