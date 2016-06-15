В Крыму завели дело на россиянина за сальные разговоры в соцсети

+, Новости Крыма | | Среда, 15 Июнь 2016 в 13:41

В Севастополе 29-летний житель города Кургана предстанет перед судом за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней.

вконтактеРоссиянин обвиняется в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, не достигшей шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Следствие установило, что в марте текущего года злоумышленник со страницы пользователя социальной сети «ВКонтакте» вел с несовершеннолетней девочкой циничные разговоры на сексуальные темы, совершая тем самым в отношении нее развратные действия.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольского управления Следственного комитета РФ, правоохранители собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.








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