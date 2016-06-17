Шойгу провел ревизию крымского имущества Минобороны РФ

Военное ведомство Российской Федерации решило провести ревизию доставшихся ему крымских здравниц. На этой неделе в Крым с этой целью прибыл сам министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По информации "Интерфакса", Шойгу в ходе рабочей поездки, в частности, "проверил порядок организации и лечения в ведомственных здравницах, которые расположены в Крыму".

Как известно, ранее крымские военные санатории подчинялись Министерству обороны Украины. Большинство этих здравниц специализируется на лечении, отдыхе и реабилитации военнослужащих, однако за плату они оказывают услуги и гражданским лицам. Некоторые военные санатории ничуть не уступают, а в чем-то даже превосходят лучшие оздоровительные учреждения Крыма, такие как санаторий Полтава-Крым, "Мисхор", "Ливадия", "Курпаты".

Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, по итогам рабочей поездки Шойгу отметил, что включение военных здравниц Крыма в состав медицинской службы ВС РФ "позволило в значительной степени расширить возможности санаторно-курортного комплекса военного ведомства".

При этом глава военного ведомства России поставил задачи по дальнейшему развитию лечебной базы здравниц, а также поручил им улучшить динамику показателей обеспеченности санаторно-курортным лечением военнослужащих и членов их семей.

По информации Конашенкова, начиная с 2014 года, количество военнослужащих и членов их семей, отдохнувших в крымских здравницах Минобороны, увеличилось более чем на 30%. Ожидается, что в 2016 году в военных санаториях Крыма отдохнут 165 тысяч человек.

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