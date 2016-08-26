В Севастополе цинично изнасиловали ученую из Москвы

Жительница Москвы, приехавшая в Севастополь с научными целями, стала жертвой циничного изнасилования. Над нею надругались на кладбище.

Как рассказали в следственном управлении Севастополя, в августе 2016 года в полицию обратилась с сообщением о совершении в отношении нее изнасилования 22-летняя жительница Москвы. Девушка сообщила правоохранителям, что "приехала в Севастополь с целью написания научной работы, посвященной легендарному прошлому Севастополя, в связи с чем прогуливалась по местам боевой славы".

"В тот момент, когда девушка ходила по одному из кладбищ города, к ней подошел неизвестный мужчина и с применением насилия забрал у нее фотоаппарат и мобильный телефон, после чего изнасиловал ее и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В течение суток полицейские совместно со следователем установили личность злоумышленника и задержали его. Им, как утверждают в пресс-службе, оказался "ранее судимый 35-летний житель Украины".

По ходатайству следствия в отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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