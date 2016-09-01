Жителю Севастополя дали 3 года за посты “ВКонтакте”

Житель Севастополя понес судебное наказание за посты, размещенные им в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю, 29-летний севастополец был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Следствие установило, что с ноября 2014 по май 2015 года молодой человек создал в социальной сети Интернет «ВКонтакте» свою страницу, на которой размещал фото-, аудио-, видео- и текстовые материалы, направленные на возбуждение межнациональной и межконфессиональной ненависти и вражды по национальным признакам.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Приговором суда севастопольцу назначено наказание в виде в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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