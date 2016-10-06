Елена Скрынник назвала 5 ключевых направлений в сельском хозяйстве РФ

В преддверии открытия престижного российского аграрного форума «Золотая осень» возглавляющая Международный независимый институт аграрной политики (МНИАП) Елена Скрынник посетила редакцию издания «Комсомольская правда».

Журналисты пригласили бывшую главу Минсельхоза РФ (2009-2012 гг) в качестве эксперта с просьбой пояснить причины небывалого экономического подъема агропромышленного комплекса страны в текущем году.

По словам собеседницы «Комсомолки», это связано с пятью положительными трендами. Во-первых, лидерская роль среди отечественных отраслей по темпам роста теперь принадлежит именно АПК. Во-вторых, наблюдается глобализация российского экспорта сельхозпродукции. Россия впервые стала нетто-экспортером мяса птицы, а также заняла первое место в мире по экспорту пшеницы. В-третьих, продовольственная безопасность России гарантируется развитием и применением агротехнологий. В-четвертых, конкурентоспособность крестьянской (фермерской) продукции выросла по программе импортозамещения. В-пятых, ведется планомерная работа по структурным изменениям в отрасли.

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