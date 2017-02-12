Под Саками разливали какую-то бурду

Крымские налоговики обнаружили крупный склад и незаконный цех по производству пивобезалкогольных напитков.

Они располагались в с. Низинное Сакского района в помещении зернотока. Там разливали безалкогольные напитки и пиво.

Необходимых документов, в том числе сертификатов, у производителя не оказалось. На место были вызваны представители правоохранительных органов, которые организовали мероприятия в рамках своей компетенции.

На момент проверки на складе находились тысячи единиц уже расфасованной минеральной воды, пива, сидра, а также тара и упаковка. В ходе первичного анализа документов выяснилось, что данный «производитель» от имени двух крупных организаций Ростовской области и Краснодара поставляет свою продукцию в розничную сеть Крыма.

Специалистам предстоит выяснить качество производимой без сертификатов продукции, однако даже при визуальном осмотре заметны антисанитарные условия производства.

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