Вопросы интеграции Крыма обсудят на заседании клуба «18 МАРТА»

18 марта 2017 года известные российские эксперты, общественные деятели, публицисты и писатели соберутся в Москве на первое заседание международного дискуссионного клуба неполитического действия «18 МАРТА».

Цель создания клуба – "широкое обсуждение вопросов интеграции Крыма в российское и международное пространство, а также поиск путей по официальному признанию широким мировым сообществом суверенного и свободного выбора жителей Крыма".

Планируется, что тематические заседания клуба будут регулярно проводиться и в других странах.

В числе приглашенных на первое заседание клуба: Александр Проханов, Наталья Поклонская, Александр Хинштейн, Сергей Марков, Александр Бородай, Александр Чаленко, Борис Межуев, Дмитрий Абзалов, Евгений Тарло, Егор Холмогоров, Павел Пятницкий, Ростислав Ищенко, Диана Кади, Руслан Осташко, Лев Гарамов, Семен Багдасаров, Дмитрий Линтер, Борис Надеждин, Павел Шперов, Ирина Волынец, Янис Юкша.

Место проведения мероприятия:

Управление делами Президента РФ

ФГУП «Гостиничный комплекс «Президент-Отель».

Адрес: Москва, ул. Б.Якиманка 24.

Время проведения с 15.00 до 16.30

Количество участников 100 человек.

Фуршет по окончании мероприятия

Спонсор мероприятия ОАО «НОРДНЕФТЕГАЗ»

Количество мест ограничено

Аккредитация по телефону 89257182008

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