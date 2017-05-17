Эксперт: У Овсянникова нет реальных конкурентов

Около 65% жителей Севастополя связывают надежды на улучшение жизни с временно исполняющим обязанности губернатора города Дмитрием Овсянниковым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

При этом 57% готовы проголосовать за кандидатуру Овсянникова, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшее воскресенье, а 73% оценивают его работу лучше, чем предшественника. Из тех, кто точно пойдет на выборы, за врио губернатора готовы отдать свои голоса 67%, в то время как его конкуренты набирают от 2% до 4%.

Комментируя результаты исследования ВЦИОМ, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин отметил, что высокий рейтинг Овсянникова связан с его действиями в согласованности с ожиданиями местных жителей. "Если смотреть на реальные действия, которые делает глава (Севастополя – прим. ред.) - это и ремонт дорог, это и новые автобусы, это длиннющий список, который превосходит в полтора-два раза действия любого другого кандидата в губернаторы на территориях, – то видно, что Овсянников делает то, что ждут люди, его шаги подчеркивают, что он пришел делать жизнь людей лучше, поэтому и такая реакция, поэтому ВЦИОМ показывает именно такие проценты", – сказал Колядин.

Политолог считает, что, несмотря на возможные неожиданности, свойственные любым выборам, на сегодняшний день у Овсянникова нет реальных конкурентов. "Нужно понимать, что для того, чтобы исход выборов изменился, в борьбу должен вступить человек, который обладает "железобетонным" весом, который смог бы составить конкуренцию и предложить нечто, что превосходит возможности Овсянникова. Но таких кандидатов я в настоящий момент не вижу", - пояснил Колядин.

Напомним, Овсянников был назначен на должность врио губернатора Севастополя 28 июля прошлого года, сменив на этом посту Сергея Меняйло. Первые прямые выборы главы Севастополя состоятся 10 сентября этого года.

Читайте также на "Крым 24":