Дорожные камеры в Симферополе начали работать. Готовьтесь к штрафам
В Симферополе и Симферопольском районе начали работу дорожные камеры контроля скорости.
Об этом сообщается на
- Со стороны с. Укромное (Евпаторийская трасса) в сторону города, рядом с Азс ТЭС (ГРЭС). Ограничение скорости 40 км/ч
- Улица Киевская. Возле Азс CRS (бывшая Динамо) напротив парка им. Гагарина. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.
- Объездная от Николаевской трассы до Евпаторийского шоссе (Новая объездная) возле нового светофора. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.
- с. Пионерское-1 трасса Симферополь-Ялта. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.
- с. Пионерское-2 (поворот на Тубдиспансер) трасса Симферополь-Ялта. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.
- с. Заречное трасса Симферополь-Ялта. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.
- На въезде в Симферополь со стороны Джанкоя (напротив бывшего поста ДПС). Ограничение скорости 60 км/ч.
- с. Чистенькое. На въезде в Симферополь со стороны Севастополя. Ограничение скорости 60 км/ч.
Будьте внимательны на дорогах и не нарушайте ПДД!