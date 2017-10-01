Дорожные камеры в Симферополе начали работать. Готовьтесь к штрафам

В Симферополе и Симферопольском районе начали работу дорожные камеры контроля скорости.

Об этом сообщается на фейсбук-странице "Торгового дома ТЭС", которому принадлежит сеть автозаправочных станций в Крыму. По данным этой компании, в настоящее время камеры работают в следующих местах:

- Со стороны с. Укромное (Евпаторийская трасса) в сторону города, рядом с Азс ТЭС (ГРЭС). Ограничение скорости 40 км/ч

- Улица Киевская. Возле Азс CRS (бывшая Динамо) напротив парка им. Гагарина. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.

- Объездная от Николаевской трассы до Евпаторийского шоссе (Новая объездная) возле нового светофора. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.

- с. Пионерское-1 трасса Симферополь-Ялта. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.

- с. Пионерское-2 (поворот на Тубдиспансер) трасса Симферополь-Ялта. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.

- с. Заречное трасса Симферополь-Ялта. Ограничение скорости 60 км/ч. Контроль обоих направлений.

- На въезде в Симферополь со стороны Джанкоя (напротив бывшего поста ДПС). Ограничение скорости 60 км/ч.

- с. Чистенькое. На въезде в Симферополь со стороны Севастополя. Ограничение скорости 60 км/ч.

Будьте внимательны на дорогах и не нарушайте ПДД!

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