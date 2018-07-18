Правительство РФ утвердило единые требования к электронным торговым площадкам

Изменения, согласно которым электронные торговые площадки (ЭТП) не будут принимать денежные средства участников, вносимых ими в качестве обеспечения заявок, вступили в силу в России с 1 июля 2018 года.

Теперь для этого следует использовать специальные счета в банках, на которые будут перечисляться средства участников электронных торгов. Этот порядок начнет применяться после 1 октября, когда закончится отбор электронных площадок на соответствие правилам, утвержденным правительством. Единые требования к торговым площадкам уже озвучены и началась процедура заключения соглашений.

Как сообщается в ч. 10.1 статьи 112, при проведении электронных процедур использование банковских спецсчетов можно будет применять лишь после даты начала функционирования новых электронных площадок (1 октября 2018 года). С 1 июля действует еще одно важное изменение – новые требования Федеральных торговых площадок к электронным подписям. На ЭТП будет работать только квалифицированная электронная подпись для торгов (https://spb.kupit-ecp.ru/), а неквалифицированные подписи будут объявлены недействительными.

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