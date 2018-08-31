Международная система по поиску отелей прекратила работу с Крымом

Международная система по поиску отелей HotelsCombined прекратила работу с Крымом. Соответствующее уведомление получили крымские партнеры системы.

"Компания HotelsCombined недавно получила юридическое предписание в отношении возможных последствий сотрудничества с определенными территориями в отношении которых применяются санкции в соответствии с нормативными актами США. Следовательно, мы теперь не можем поддерживать сотрудничество с бизнесом, связанным со следующими направлениями: Куба, Северная Корея, Иран, Сирия, Судан и Крым.

В результате мы обязаны закрыть Вашу учетную запись и прекратить Ваш доступ в Партнерский портал. Решение вступает в силу немедленно", – говорится в уведомлении.

Компания HotelsCombined была основана в 2005 году, ее штаб-квартира находится в Сиднее (Австралия).

Ранее с крымскими отелями перестала работать система Booking.com

Читайте также на "Крым 24":