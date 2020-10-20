Судьёй матча украинского клуба впервые в истории Лиги Европы назначена женщина

На матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Лестер» примет на своём поле «Зарю», назначена женская судейская бригада.

Главным арбитром будет 36-летняя Стефани Фраппар из Франции. Её помощницами назначены Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес.

Этот случай будет первым, когда игру основной сетки Лиги Европы будут судить женщины. Матч пройдёт 22 октября.

Как сообщает портал Metaratings, Стефани Фраппар в 2019 году стала первой женщиной, которая была арбитром на встрече уровня Суперкубка УЕФА. Тогда она судила матч между «Ливерпулем» и «Челси». Также Фраппар регулярно работает на матчах Лиги 1.

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