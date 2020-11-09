«Шахтёр» с крупным счётом обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

В главном поединке 9-го тура украинского чемпионата «Динамо» в Киеве принимало «Шахтёр» из Донецка. Команда гостей одержала победу со счётом 3:0.

Донецкий клуб вырвался вперёд после гола Мораеса на 34-й минуте. Перед свистком на перерыв игрок «Динамо» Сидорчук заработал красную карточку за грубый фол и был удалён с поля.

Во второй половине матча отрыв «Шахтёра» увеличился. На 66-й минуте гол в свой актив записал Маркос Антонио, а на 73-й забил Патрик. Киевский клуб ответить команде гостей так и не смог. Встреча завершилась со счётом 0:3.

По информации Metaratings.tj, разгром от гостей из Донецка не повлиял на положение «Динамо» в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Луческу занимают первое место с 20 баллами. «Шахтёр» отстаёт совсем немного, находясь на второй строчке с 19 очками.

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