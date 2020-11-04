«Шахтёр» пропустил шесть мячей от «Боруссии»

В Киеве 3 ноября проходил поединок в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Шахтёр» с разгромным счётом проиграл «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

Уже в первой половине матча гости отправили в ворота украинской команды четыре мяча. На 8-й и 26-й минутах забил Плеа, Бондарь записал на свой счёт автогол, а в конце тайма отличился Бенсебайни.

После перерыва «Боруссия» продолжила громить хозяев поля. На 65-й минуте забил Штиндль, а на 78-й Плеа оформил хет-трик. «Шахтёр» не смог забить даже гол престижа. Матч закончился со счётом 0:6.

25 ноября донецкому клубу представится шанс отыграться. «Шахтёр» сыграет с «Боруссией» в Германии. Ставки на этот матч можно сделать в одной из букмекерских контор, партнёрки которых доступны по ссылке.

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