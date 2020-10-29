«Шахтёр» и «Интер» не смогли забить в Лиге чемпионов

В столице Украины 27 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов. Встреча донецкого «Шахтёра» и миланского «Интера» завершилась безголевой ничьей.

Итальянский клуб на протяжении всей встречи владел заметным преимуществом. На счету «Интера» 11 ударов по воротам, тогда как «Шахтёр» нанёс лишь 4. Но реализовать моменты миланцам так и не удалось. Матч завершился со счётом 0:0.

«Шахтёр» на данный момент является лидером группы B с четырьмя баллами. «Интер» и «Боруссия» М делят второе место с двумя очками. Ну а на последней строчке находится мадридский «Реал» (1 очко).

В следующем туре «Шахтёр» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». Эксперты букмекерской конторы Zenit (зеркало БК Зенит доступно по ссылке) оценивают вероятность победы украинской команды котировкой 2,8, а немецкой — 2,4.

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