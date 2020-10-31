Единственный представитель Украины в Лиге Европы проиграл дважды подряд

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» на своём поле играла с португальской «Брагой». Матч завершился со счётом 1:2

Команда гостей получила преимущество ещё в первом тайме: голы на свой счёт записали Паулиньо и Гайтан. В компенсированное время хозяева поля забили гол престижа. Мяч в ворота португальского клуба отправил Иванисеня.

После двух сыгранных туров в активе «Зари» 0 баллов, как и у АЕКа. Первое место в группе G делят «Лестер» и «Брага», у которых по 6 очков.

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Заря» встретится с греческим АЕКом. В поединке, который состоится 1 ноября, шансы обеих команд на победу, по мнению аналитиков, примерно равны. БК «1хБЕТ» (промокод 1xBET 2020 доступен по ссылке) оценивает вероятность выигрыша хозяев поля котировкой 2,77, а на афинян предлагает поставить с коэффициентом 2,73.

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