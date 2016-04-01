На крымский памятник “вежливым людям” напали вандалы: отрезали котика

Памятник "Вежливые люди", установленный в бахчисарайском парке "Крым в миниатюре на ладони", подвергся нападению вандалов.

Как сообщили в пресс-службе заведения со ссылкой на его директора Виктора Жиленко, инцидент произошел в ночь с 31 марта на 1 апреля.

"Какими-то вандалами от памятника "Вежливые люди" был безжалостно отрезан котик. Кто и зачем это сделал неизвестно!" - отметили в пресс-службе.

Напомним, памятник "Вежливые люди" был торжественно открыт 16 марта. Скульптура изображает военнослужащего российской армии, который держит в своих руках кота. Памятник стал объектом многочисленных пошлых шуток.

Так памятник выглядел в момент открытия:

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