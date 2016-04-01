На крымский памятник “вежливым людям” напали вандалы: отрезали котика
Памятник "Вежливые люди", установленный в бахчисарайском парке "Крым в миниатюре на ладони", подвергся нападению вандалов.
Как сообщили в пресс-службе заведения со ссылкой на его директора Виктора Жиленко, инцидент произошел в ночь с 31 марта на 1 апреля.
"Какими-то вандалами от памятника "Вежливые люди" был безжалостно отрезан котик. Кто и зачем это сделал неизвестно!" - отметили в пресс-службе.
Напомним, памятник "Вежливые люди" был торжественно открыт 16 марта. Скульптура изображает военнослужащего российской армии, который держит в своих руках кота. Памятник стал объектом многочисленных пошлых шуток.
Так памятник выглядел в момент открытия: