Дешевые авиабилеты в Крым можно будет купить еще в 14 городах России

В ходе предстоящего летнего курортного сезона россиянам станет проще добираться самолетами до крымских курортов. Это стало возможным после того, как Министерство транспорта Российской Федерации расширило список городов, на которые распространяется действие программы субсидирования полетов в Крым.

По информации газеты «Коммерсантъ», число городов, входящих в программу, должно вырасти с 43 до 57. В частности, в 2016 году дешевые авиабилеты в Симферополь можно будет купить жителям Анапы, Брянска, Бугульмы, Владикавказа, Волгограда, Ижевска, Костромы, Махачкалы, Нальчика, Пензы, Саратова, Череповца, Читы и Ярославля. При этом минимальный размер субсидии на пассажира в одном направлении составит 1850 рублей из Анапы, а максимальный в 12,5 тысяч рублей— из Магадана.

Предполагается также, что правительство РФ увеличит срок действия программы. Если в 2015 году она проводилась с 1 июня по 31 октября, то в нынешнем году программа продлится с 1 мая по 30 ноября.

В программе участвуют ряд крупных российских авиакомпаний, включая S7 и «Аэрофлот». В то время как небольшие авиаперевозчики по-прежнему побаиваются юридических рисков, которые могут наступить в результате полетов в Крым.

Программа господдержки авиаперевозок в Симферополь действует с 2014 года. В 2015 году по этой программе в Крым осуществяли полеты восемь российских авиакомпаний — АЛРОСА, «Аэрофлот», «Икар», «Оренбургские авиалинии», «Уральские авиалинии», «Ямал», S7 и Red Wings.

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