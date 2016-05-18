В годовщину депортации Злата Огневич спела крымскотатарскую песню

Вчера, 17 мая, на концерте в Днепропетровске певица Злата Огневич, прожившая большую часть своей жизни в Крыму, исполнила крымскотатарскую народную песню "Эй, Гузель Къырым" (Эй, красивый Крым").

Таким образом певица почтила память жертв депортации крымскотатарского народа.

"Артистке близка эта дата - 18 мая, так как, несмотря на то, что она не крымская татарка, с детства в ее окружении было много друзей и знакомых именно этой национальности. Не секрет, что вместе с родителями Злата переехала в Крым, в Судак, когда ей было 5 лет", - отметили в пресс-службе певицы.

"Сегодня - день депортации крымских татар... Я выросла в Крыму и знаю много личных историй, семейных драм, связанных с депортацией! И я вижу, что во все времена огромная сила любви к Родине, к своим корням, помогает держаться вместе крымским татарам. Знайте, братья, что мы, украинцы, с Вами!!! Эту крымскотатарскую песню я часто слышала в детстве и решила исполнить так, как чувствую эту историю... Она прекрасная и трагичная, об утраченной родине и разбитых Судьбах тысяч людей...", - написала Злата Огневич на своей странице в Facebook.

Днепропетровские поклонники таланта артистки после исполнения песни "Эй, Гузель Къырым" одарили ее бурными овациями, чем выразили свою поддержку крымскотатарскому народу.

Читайте также на "Крым 24":