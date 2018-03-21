Эксперты и педагоги раскритиковали новый стандарт по литературе

Новый стандарт Министерства образования и науки РФ по литературе будет способствовать уничтожению креативного мышления. Такое мнение в комментарии «Росбалту» выразил ученый и директор «Федерального института развития образования» Александр Асмолов.

«Издательства, делающие ставку на предлагаемые Минобрнаукой стандарты, убивающие креативное мышление и воображение нового поколения наших детей „цифрового поколения“, на „стандарты диктатуры прошлого опыта“, которые я иронично назвал „стандартами юрского периода“, роют и сами себе могилу», — отметил эксперт. По его мнению, «временщики, делающие в мире образования ставки на прошлое, в том числе на залежалые товары учебников, а также на манипуляции административными ресурсами, обречены на экономическое и человеческое банкротство».

«Больно за наших детей и учителей, которые становятся заложниками профессиональных фанатиков Минобрнауки, бредящих прошлым и в прагматичных играх бьющимися за монополию финансовых групп, лишающих детей будущего», — добавил Асмолов.

Ранее около 500 учителей литературы и словесников раскритиковали предложенные Минобрнауки РФ новые образовательные стандарты (ФГОС), согласно которым планируется утвердить обновленные нормы – по ним школьники будут изучать 235 произведений за пять лет.

Преподаватели считают, что новые стандарты грубо нарушают права детей, уже проучившихся по существующему стандарту до 6 класса. Кроме того, предлагаемая для включения в образовательные стандарты программа, по их мнению, перегружена произведениями.

«Приняв новый стандарт, Министерство образования дает право контролирующим органам ловить детей на незнании большого списка произведений. Прочитать и обсудить на уроках все включенные в программу (часть нового стандарта) тексты вдумчиво и качественно невозможно», — отмечается в заявлении, размещенном на сайте «Гильдии словесников».

Там также указывается, что программа исключает литературу, популярную среди детей: современную литературу, литературу, написанную для подростков. «Таким образом, предложенный в проекте документа список произведений является серьезным шагом назад в построении программы по литературе», — убеждены авторы обращения.

Учителя особо подчеркивают, что все обозначенные несообразности документа неоднократно становились предметом общественных обсуждений, однако в итоге мнение профессионального сообщества не учли. «Таким образом, проект стандарта составлен непрофессионально, не опирается на мнения учительского сообщества, содержит множество внутренних противоречий и подрывает авторитет российского образования», — подчеркивается в обращении.

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