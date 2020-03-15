Кредит в МФО? Сто раз подумайте!

Жить в долг неправильно. Брать кредиты – зло. А пользоваться услугами микрофинансовых организаций (МФО) – всё равно что прострелить самому себе ногу. Если вы не знаете, что это такое, перейдите по этой ссылке: https://creditionline.com.ua/kredit-onlajn-na-kartu-s-plohoj-kreditnoj-istoriej/ Если коротко, МФО – тот же банк, но взять кредит в нем намного проще. Но есть один важный нюанс: проценты вам насчитают просто заоблачные. Но давайте обо всем по порядку.

Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда

Есть замечательная русская поговорка: "По одежке протягивай ножки". Есть и образное выражение, очень похожее по смыслу – "протягивать ноги по длине одеяла". Подобные пословицы и поговорки есть у многих народов мира и все они призваны внушить одну простую истину: жить нужно по средствам или, иными словами – на свои. И это вполне резонно: если хочешь чего-то добиться или заполучить – постарайся собственным трудом заработать на это благо. Иначе получится как в другой распространенной поговорке о взятых в долг деньгах: "Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда".

Излишне даже напоминать, что любые долги (а особенно – с процентами) портят взаимоотношения людей. Не вовремя вернул, не поблагодарил, не так посмотрел... Причин может быть огромное множество. Ну а кредиты, взятые в банках, превращаются в самую настоящую кабалу. Что бы ни обещал вам рекламный плакат, и как бы красиво ни уговаривал вас банковский клерк.

Без залога, но с чудовищным процентом

Но есть еще большее зло, чем кредиты в банках. Это микрокредиты, взятые в МФО. Вывески этих небольших финансовых контор вы наверняка видели неподалеку от автобусных остановок и станций метро. В последнее время МФО успешно осваивают и онлайн – они сплошь и рядом раздают кредиты по интернету.

Нельзя категорично утверждать, что этот вид кредитования не имеет права на жизнь. На самом деле, в определенных жизненных ситуациях МФО очень даже могут выручить человека. Они, как известно, дают деньги в кредит без залога и подтверждения дохода (даже людям с плохой кредитной историей). А иногда случается, что какая-то небольшая сумма нужна просто позарез, и взять ее, действительно, негде и не у кого. Если у вас намечается скорое поступление финансовых средств, то "перехватить" небольшую сумму в МФО, что называется, "на недельку до второго", возможно, и не так страшно.

Но если вы планируете взять кредит в МФО на покупку чего-то такого, в чем критично не нуждаетесь, то лучше откажитесь от этой затеи. Возвращать придется намного большую сумму. В результате покупка вам обойдется в гораздо большую сумму, чем вы рассчитывали. А всё потому что проценты у МФО, чаще всего, просто заоблачные - они могут быть скрыты, например, в виде каких-то неочевидных комиссий.

Фото: Annie Spratt

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