Французская Лига-1: «ПСЖ» против «Ланса»

Эксперты «Рейтинга Букмекеров» дали краткий комментарий о матче «Пари Сен-Жермен» и «Ланс», который состоится 29 августа в рамках 2-го тура французской Лиги-1.

“Не пройдет и недели после финала Лиги чемпионов, как «ПСЖ» будет обязан выйти на поле регулярного чемпионата Франции против новичка Лиги-1. Выбора нет, подопечным Томаса Тухеля придется найти в себе новые эмоции и силы для решения рядовых задач после провала в решении глобальной.

«Ланс», в конце ХХ века выигравший во Франции «золото», вернулся в сильнейший дивизион страны после 5-годичного отсутствия. Вернулся неоднозначно: показал бодрый футбол, но уступил команде Лиги Европы «Ницце» на ее поле (1:2). Эта игра показала, что у «Ланса» задорная молодая команда в охотку играющая на высочайшем уровне, но ей не хватает исполнительского мастерства.

Учитывая описанные факторы, я бы не ждал, что фаворит полетит в атаку и будет громить новичка, но дежурную победу «ПСЖ» на свой счет запишет. В конце концов только победы и время помогут забыть неудачный финал. Думаю, что чемпионы Франции выиграют скромно по счету, но всухую — они и в Лиге чемпионов не слишком много пропускали.”

Источник новости: https://bookmaker-ratings.am/

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