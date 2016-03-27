Крым заселят северянами за бюджетный счет

Жители российского Крайнего Севера переселяются в Крым за бюджетный счет.

Как сообщили в крымском отделении Пенсионного фонда РФ, с января 2015 года в Крыму более 50 пенсионеров – северян, получили компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на новое место жительства в «южный» регион.

В ведомстве отметили, что право на компенсацию расходов по переезду из северных территорий имеют неработающие пенсионеры-получатели страховых (трудовых) пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также члены их семей, если они находятся на иждивении пенсионера. Это не распространяется на пенсионеров, которые:

• работают по трудовым договорам;

• получают выплаты и другие вознаграждения по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведений науки, литературы, искусства;

• осуществляют какую-либо деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с российским законодательством.

В случае выезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на постоянное место жительства в районы, не относящиеся к таковым, возникает право на компенсацию. Обязательное условие – переезд должен фактически состояться. Пенсионер должен сняться с регистрационного учета по прежнему месту жительства на Севере и встать на регистрационный учет по новому месту жительства в «южном» районе.

Пенсионным фондом Российской Федерации компенсируются только фактические расходы. Изначально все расходы, связанные с переездом, пенсионер несет самостоятельно и сохраняет документы по оплате проезда и провозу багажа. Авансом компенсация не производится.

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