Евро-2016: кто окажется победителем в чемпионате Европы по футболу?

В пятницу, 10 июня, во Франции стартует долгожданный Чемпионат Европы по футболу.

Это 15-е по счету первенство континента. Следить за перипетиями и результатами Евро 2016 можно будет, в частности, на сайте UA-Football по адресу www.ua-football.com.

Откроют чемпионат его хозяева - сборная Франции, которой предстоит встретиться с национальной командой Румынии. В исходе этого матча, который пройдет на парижском Стад де Франс, почти никто не сомневается. Букмекеры все, как один, ставят на победу французов, хотя статистика показывает, что 4 из 5 последних поединков этих сборных завершились ничьей.

Напомним, в группу А, помимо Франции и Румынии, входят национальные команды Албании и Швейцарии. Даже с первого взгляда становится понятно, что у французов почти 100-процентные шансы пройти дальше. А вот за второе место, вероятнее всего, поборются румыны и швейцарцы, причем букмекеры делают ставки на последних.

В группе В тоже присутствует несомненный фаворит: сборная Англии. Ей будут противостоять национальные команды России, Уэльса и Словакии. Из этой тройки букмекерам больше по душе россияне, хотя словаки и уэльсцы могут преподнести им неприятные сюрпризы.

Нет никаких сомнений и в том, кто станет сильнейшим в группе С. В нее попали сборные Германии, Украины, Польши и Северной Ирландии. Понятно, что немцам здесь нет равных. А вот итоги противостояния поляков и украинцев спрогнозировать крайне трудно. Букмекеры чуть больше шансов дают сборной Польши.

А вот в группе D явного фаворита нет. Здесь сразятся сборные Испании, Чехии, Турции и Хорватии. Хотя выход из группы испанцев и чехов выглядит все же чуточку более вероятным.

Группа Е также сложна в плане предсказания результатов. В ней оказались сборные Бельгии, Италии, Ирландии, Швеции. Эксперты предполагают, что бельгийцы и итальянцы окажутся сильнее ирландцев и шведов.

В группе F фаворитов сразу два: Португалия и Австрия. Оказавшиеся в одном квартете с ними Исландия и Венгрия - все же команды послабее.

Эксперты издания "Газета.ру" предполагают, что в полуфиналах встретятся сборные Испании и Англии, а также Германии и Франции. Победу в Евро-2016 они отдают французам, а второе место - испанцам.

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