УЕФА проведёт чемпионат Европы по футболу 2020 в 12 городах

В УЕФА сообщили, что организация не собирается менять намеченный ранее план проведения Евро-2020. Чемпионат пройдёт в 12 городах 12 европейских стран.

«УЕФА намерена провести Евро-2020 в формате и городах, утверждённых ранее в этом году, и мы тесно сотрудничаем со всеми городами-организаторами в процессе подготовки.

В настоящее время усилия УЕФА сосредоточены на планировании турнира с участием болельщиков на всех 12 аренах», — сообщили в организации.

Портал Metaratings сообщает, что Евро-2020 ранее планировалось провести в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Из-за пандемии COVID-19 чемпионат перенесли на 2021 год.

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