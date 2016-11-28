Свежие статьи

Здоровье и медицина»

Лечим варикоз: витамины и компрессионный трикотаж от ortocomfort.ua

Понедельник, 28 Ноябрь 2016 в 01:11
Варикоз - крайне неприятное заболевание, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Осенью...

Новости Крыма»

У жителей Крыма при выполнении кадастровых работ на объект недвижимости не будут требовать разрешение на строительство

Четверг, 17 Ноябрь 2016 в 01:11
Государственный Совет Крыма одобрил внесение изменений в республиканский закон «Об особенностях...

Общество»

club_pic_6

“Пошью костюм с отливом, и – в Ялту”: куда податься холостому мужчине в Крыму?

Воскресенье, 28 Август 2016 в 19:08
"Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и - в Ялту", - говорил герой Савелия Крамарова...

Власть и Политика»

Мост в Стамбуле. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Что происходит в Турции? Возможен государственный переворот

Пятница, 15 Июль 2016 в 23:07
В пятницу, 15 июля, вечером из Турции стали приходить тревожные сообщения. По данным различных...

Экономика и Бизнес»

UnionPay

Вместо “Визы”: в Крыму начала работать китайская платежная система UnionPay

Вторник, 20 Октябрь 2015 в 15:10
В Крыму начала работать китайская международная платежная система UnionPay (UPI). Она призвана заменить...

Свежие статьи

club_pic_6

“Пошью костюм с отливом, и – в Ялту”: куда податься холостому мужчине в Крыму?

"Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и - в Ялту", - говорил герой Савелия Крамарова в культовой советской кинокомедии "Джентльмены удачи". А ведь и вправду, поездка в южную столицу Крыма для мужчины, жаждущего развлечений, - отличная идея! Ласковое море, усеянные женскими телами пляжи, терпкие крымские вина и ночные заведения, в которых можно "зависнуть" […]

автор - Воскресенье, 28 Август 2016 в 19:08
Мост в Стамбуле. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Что происходит в Турции? Возможен государственный переворот

В пятницу, 15 июля, вечером из Турции стали приходить тревожные сообщения. По данным различных источников, в Анкаре и Стамбуле были слышны выстрелы и наблюдались передвижения военных. Одновременно в Стамбуле были закрыты оба главных моста, ведущих в европейскую часть города. BREAKING: Reports military has blocked the Bosporus Bridge in #Istanbul for an unknown reason. - @WashingtonPointpic.twitter.com/7zacpE4Zx4 […]

автор - Пятница, 15 Июль 2016 в 23:07
крымский базар. старинная гравюра крыма

Становление и консервирование советской нации в Крыму

В этой статье автор рассматривает этнические процессы в Крыму сквозь призму появления, развития и исчезновения уникальных этносов и субэтносов, существовавшие на полуострове. Внимание уделено также ассимиляционным процессам, которые, по мнению автора, привели к тому, что в Крыму была сформирована и законсервирована «советская нация» - русскоязычная в быту, советизированная в культуре, интернационализированная путем ассимиляции, депортации и […]

автор - Понедельник, 28 Декабрь 2015 в 21:12
маткапитал

Какие документы нужны, чтобы потратить материнский капитал?

Крымские семьи направляют средства материнского капитала преимущественно на получение образования детьми и улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе крымского отделения Пенсионного фонда РФ. По ее информации, на сегодняшний день уже 172 крымские семьи улучшили жилищные условия (в том числе 9 семей получили положительные решения по распоряжению материнским капиталом на погашение задолженности по основному долгу и […]

автор - Среда, 28 Октябрь 2015 в 13:10
dengi

Как гражданам Украины получать российскую пенсию?

Граждане Украины, имеющие вид на жительство или статус беженца, могут обращаться за назначением российской пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе крымского отделения Пенсионного фонда РФ. По законодательству Российской Федерации, право на пенсионное обеспечение граждан, прибывших на территорию России из Украины, зависит от их статуса. Пенсионное обеспечение в полном объеме предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживавшим […]

автор - Понедельник, 26 Октябрь 2015 в 18:10
UnionPay

Вместо “Визы”: в Крыму начала работать китайская платежная система UnionPay

В Крыму начала работать китайская международная платежная система UnionPay (UPI). Она призвана заменить на полуострове ушедшие американские системы MasterCard и VISA. К эмиссии и эквайрингу банковских карт международной платежной системы UnionPay на территории Крыма приступил российский «БайкалБанк», имеющий широкую сеть филиалов на полуострове. Руководитель крымского филиала «БайкалБанка» Олеся Бурдуковская рассказала, что для большего удобства клиентов банк создал кобрендинговую […]

автор - Вторник, 20 Октябрь 2015 в 15:10
фсб

В Крыму задержали депутата Госсовета – попался на крупной взятке

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки в размере 35 000 американских долларов депутата Госсовета Крыма Валерия Гриневича. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель экспертной группы "Крымский проект" Игорь Рябов. "Кто знает, тот поймет. А кто не знает: в Крыму как держат курс на борьбу с коррупцией и жизнью по-старому, так и […]

автор - Суббота, 10 Октябрь 2015 в 20:10
nasledstvo

Как теперь оформляется наследство в Крыму

Со вступлением Крыма в юридическое поле Российской Федерации на рынке недвижимости и в вопросе оформления некоторых документов появились новые особенности. О процессе оформления наследства и российских нововведениях рассказала директор севастопольского агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская. - С чего начинать процедуру принятия наследства? – В законе сказано, что принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления […]

автор - Суббота, 19 Сентябрь 2015 в 17:09
чубаров 3

Крымские татары определились со своим президентом

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров повторно переизбран президентом Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ). Такое решение приняли сегодня делегаты II Всемирного конгресса крымских татар, который проходит в Анкаре. По информации "15 минут", за кандидатуру Чубарова проголосовало 260 делегатов. За другого кандидата Аслана Омера Кырымлы – 60. Одним из первых кандидатов, предложенных делегатами, был […]

автор - Суббота, 1 Август 2015 в 20:08
блокада крыма

Услышать Крым

В последнее время столько говорится о полной блокаде Крымского полуострова со стороны материковой Украины. И при этом эти обсуждения идут на разных уровнях с разной степенью экспрессивности. Но все эти разговоры абсурдны и циничны по своей сути. Уже почти год назад было заблокировано железнодорожное и частично автомобильное сообщения с Крымом, что создало большие трудности для […]

автор - Воскресенье, 28 Июнь 2015 в 22:06
Страница 1 из 3112345...102030...На последнюю »