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“Пошью костюм с отливом, и – в Ялту”: куда податься холостому мужчине в Крыму?автор Редактор
У жителей Крыма при выполнении кадастровых работ на объект недвижимости не будут требовать разрешение на строительствоавтор Редактор
В числе лауреатов национальной премии Бизнес-успех оказался сыровар Сирота из Истрыавтор Редактор
Здоровье и медицина»
Синдром диабетической стопыСреда, 25 Январь 2017 в 22:01
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Мужчины и женщины часто имеют сосудистые звездочки (телеангиэктазии)...автор Редактор - Среда, 25 Январь 2017 в 22:01
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Варикоз - крайне неприятное заболевание, от которого страдают...автор Редактор - Понедельник, 28 Ноябрь 2016 в 01:11
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Медицинская техника должна быть в каждом доме. Это вам любой...автор Редактор - Понедельник, 28 Ноябрь 2016 в 00:11
Новости Крыма»
У жителей Крыма при выполнении кадастровых работ на объект недвижимости не будут требовать разрешение на строительствоЧетверг, 17 Ноябрь 2016 в 01:11
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Срок подачи заявления о предоставлении земельных участков лицами,...автор Редактор - Четверг, 17 Ноябрь 2016 в 01:11
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С 1 ноября 2016 года начинает действовать запрет на ловлю рыбы в...автор Редактор - Среда, 26 Октябрь 2016 в 12:10
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Компания «Lux Rent» успешно поработала в высокий прокатный сезон...автор Редактор - Пятница, 16 Сентябрь 2016 в 14:09
Общество»
“Пошью костюм с отливом, и – в Ялту”: куда податься холостому мужчине в Крыму?Воскресенье, 28 Август 2016 в 19:08
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В симферопольском гипермаркете "Ашан" периодически отключается...автор Редактор - Понедельник, 1 Февраль 2016 в 19:02
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В феврале 2016 года в Государственном академическом музыкальном...автор Редактор - Вторник, 19 Январь 2016 в 17:01
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В этой статье автор рассматривает этнические процессы в Крыму...автор Редактор - Понедельник, 28 Декабрь 2015 в 21:12
Власть и Политика»
Что происходит в Турции? Возможен государственный переворотПятница, 15 Июль 2016 в 23:07
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Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки в...автор Редактор - Суббота, 10 Октябрь 2015 в 20:10
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат...автор Редактор - Суббота, 1 Август 2015 в 20:08
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В ночь с пятницы на субботу, 28 февраля, в Москве был застрелен...автор Редактор - Суббота, 28 Февраль 2015 в 02:02
Экономика и Бизнес»
Вместо “Визы”: в Крыму начала работать китайская платежная система UnionPayВторник, 20 Октябрь 2015 в 15:10
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Один из самых крупных гипермаркетов г.Симферополя – "ГиперФМ"...автор Редактор - Понедельник, 13 Июль 2015 в 22:07
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Некоторые торговые заведения Крыма перестали принимать к оплате...автор Редактор - Среда, 31 Декабрь 2014 в 02:12
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Управление Федеральной налоговой службы России по г. Севастополю...автор Редактор - Понедельник, 27 Октябрь 2014 в 15:10
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“Пошью костюм с отливом, и – в Ялту”: куда податься холостому мужчине в Крыму?
"Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и - в Ялту", - говорил герой Савелия Крамарова в культовой советской кинокомедии "Джентльмены удачи". А ведь и вправду, поездка в южную столицу Крыма для мужчины, жаждущего развлечений, - отличная идея! Ласковое море, усеянные женскими телами пляжи, терпкие крымские вина и ночные заведения, в которых можно "зависнуть" […]
Что происходит в Турции? Возможен государственный переворот
В пятницу, 15 июля, вечером из Турции стали приходить тревожные сообщения. По данным различных источников, в Анкаре и Стамбуле были слышны выстрелы и наблюдались передвижения военных. Одновременно в Стамбуле были закрыты оба главных моста, ведущих в европейскую часть города. BREAKING: Reports military has blocked the Bosporus Bridge in #Istanbul for an unknown reason. - @WashingtonPointpic.twitter.com/7zacpE4Zx4 […]
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Как гражданам Украины получать российскую пенсию?
Граждане Украины, имеющие вид на жительство или статус беженца, могут обращаться за назначением российской пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе крымского отделения Пенсионного фонда РФ. По законодательству Российской Федерации, право на пенсионное обеспечение граждан, прибывших на территорию России из Украины, зависит от их статуса. Пенсионное обеспечение в полном объеме предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживавшим […]
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В Крыму задержали депутата Госсовета – попался на крупной взятке
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Как теперь оформляется наследство в Крыму
Со вступлением Крыма в юридическое поле Российской Федерации на рынке недвижимости и в вопросе оформления некоторых документов появились новые особенности. О процессе оформления наследства и российских нововведениях рассказала директор севастопольского агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская. - С чего начинать процедуру принятия наследства? – В законе сказано, что принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления […]
Крымские татары определились со своим президентом
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров повторно переизбран президентом Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ). Такое решение приняли сегодня делегаты II Всемирного конгресса крымских татар, который проходит в Анкаре. По информации "15 минут", за кандидатуру Чубарова проголосовало 260 делегатов. За другого кандидата Аслана Омера Кырымлы – 60. Одним из первых кандидатов, предложенных делегатами, был […]
Услышать Крым
В последнее время столько говорится о полной блокаде Крымского полуострова со стороны материковой Украины. И при этом эти обсуждения идут на разных уровнях с разной степенью экспрессивности. Но все эти разговоры абсурдны и циничны по своей сути. Уже почти год назад было заблокировано железнодорожное и частично автомобильное сообщения с Крымом, что создало большие трудности для […]