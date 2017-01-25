В последнее время столько говорится о полной блокаде Крымского полуострова со стороны материковой Украины. И при этом эти обсуждения идут на разных уровнях с разной степенью экспрессивности. Но все эти разговоры абсурдны и циничны по своей сути. Уже почти год назад было заблокировано железнодорожное и частично автомобильное сообщения с Крымом, что создало большие трудности для […]